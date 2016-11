Schön(er) Adventmarkt am 25. November in Micheldorf

27.11.2016, 16:45 Uhr

MICHELDORF. Schön für besondere Menschen ist ein Ort in Micheldorf zur Betreuung und Begleitung von Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. In den Werkstätten entstehen Geschenke, die am Adventmarkt angeboten werden. Im stimmungsvollen Ambiente wurden die unterschiedlichsten Angebote präsentiert: Im Glashaus Adventkränze und Gestecke, im Zentralhaus auf verschiedenen Etagen Kunstwerke aus Holz wie Vogelhäuser, Keramik – Vögel, Webteppiche und Schalen aus Beton angeboten. Für Kinder war das Kerzenziehen ein Highlight. Zur Stärkung gab es die Möglichkeit, in die Lounge oder ins Restaurant einzukehren. Bratwürstel und Glühwein gab es im Garten. Das stimmungsvolle Angebot nutzten wieder viele Menschen für einen Besuch und Einkauf.Fotos: Jack Haijes