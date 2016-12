Dämmerungseinbrüche in mehreren Gemeinden Oberösterreichs

04.12.2016, 11:56 Uhr

Zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen ist es in den vergangenen Tagen in Oberösterreich gekommen.

OÖ. Wie die Polizei berichtet, versuchte ein bisher unbekannter Täter vermutlich zwischen 29. November und 1. Dezember 2016, ein Fenster eines Einfamilienhauses inaufzuhebeln. Bei dem Haus sind offenbar alle Fenster zusätzlich mit Rollläden gesichert, die auch geschlossen waren. Diese Rollläden lassen sich jedoch circa 20 Zentimeter hochheben. Durch diesen Spalt versuchte der Täter das Fenster zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Hausbesitzerin bemerkte am 1. Dezember 2016, dass sich das Fenster etwas schwerer öffnen bzw schließen lässt. Am 3. 12. wurden dann bei genauer Betrachtung des Fensters die Spuren bemerkt und Anzeige erstattet.

Nicht ganz so zimperlich ging ein Täter bei einem Einfamilienhaus amvor. Der Unbekannte schlug in der Zeit zwischen 25. November und 3. Dezember 2016 mit einem Pflasterstein ein Fenster ein. Im Wohnhaus stahl er rund 20 Euro Bargeld aus einer im Vorraum abgelegter Geldbörse.zwängten am 3. Dezember vermutlich zwei Täter ein ebenerdiges Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten das ganze Haus und den Keller. Sogar Kamin- und Ofentüren wurden geöffnet. Die Beute: rund 1600 Euro in bar und ein Laptop. Die Polizei konnte Spuren sichern, die möglicherweise zu den Tätern führen.