Einbruch in ein Hotel in Edlbach - mehrere tausend Euro gestohlen

26.11.2016, 09:58 Uhr

Bislang unbekannte Täter richten bei einem Einbruchdiebstahl in der Nacht von 24. auf 25. November 2016 in einem Hotel in Edlbach massiven Schaden an.

EDLBACH. Laut Meldung der Polizei zwängten der oder die Täter gewaltsam eine Nebeneingangstüre des Hotels auf. Weiters brachen der/die Täter mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Räume nach Bargeld. In einem Büro wurde ein Möbeltresor aus der Verankerung gerissen und mitgenommen. Bei dem Einbruch entstand offenbar ein massiver Schaden. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.