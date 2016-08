Wildcats Kirchberg gewinnen im TFV Frauencup mit 3:1 gegen Vomp

26.08.2016, 23:14 Uhr

Die heutige Begegnung im TFV Frauencup endete mit 3:1 zwischen Wildcats Kirchberg und den Damen aus Vomp.

Nach einem Halbzeitstand von 0:0 schoss Jessica Depauli nach Beginn der zweiten Halbzeit das 1:0. Weitere Tore folgten von Kristie Morrison und Marina Köpferl. In der letzten Spielminute erzielte Lisa Hörtnagl ein Tor für Vomp. Hoffentlich erholen sich die verletzten Damen der beiden Mannschaften bald, sodass sie auch in den nächsten Bewerben wieder fit in die nächsten Begegnungen gehen können.