Internationale Wellness Branche in Kitzbühel

Global Wellness Summit 2016: Die Elite der Branche zu Gast in Tirol/KitzbühelVom 17. bis 19. Oktober 2016 findet der Global Wellness Summit heuer erstmals in Österreich statt. Rund 500 Teilnehmer aus 40 Ländern werden zum wichtigsten internationalen Treffen der Wellness-Branche erwartet. Damit wird die 10. Auflage zu größten Veranstaltung in der Geschichte des Global Wellness Summit.Der Global Wellness Summit (GWS) bringt als internationaler Kongress für geladene Gäste einmal im Jahr Entscheidungsträger und Visionäre aus aller Welt zusammen, um die Zukunft der 3,4 Billionen Dollar großen globalen Wellness-Branche zu gestalten. In Kitzbühel werden im Herbst rund 500 Spitzenvertreter aus Hotellerie, Tourismus, Wellness, Fitness, Beauty, Finanzen, Medizin, Architektur/Design, Immobilien, Produktion und Technologie erwartet. In den vergangenen Jahren fand der Summit in den USA, der Schweiz, der Türkei, Bali, Indien, Marokko und Mexiko statt.