TVB Kaiserwinkl präsentierte Jahrensbericht

19.01.2017, 15:29 Uhr

Nächtigungsplus von 6,8 % im Jahr 2016

KÖSSEN(jom).Am vergangenen Mittwoch fand im Veranstaltungszentrum die Vollversammlung des TVB Kaiserwinkl statt. Obmann Gerd Erharter legte den zahlreich erschienen Mitgliedern sowie den Bürgermeistern aus den vier Gemeinden Kössen, Schwendt, Walchsee und Rettenschöß einen umfassenden Jahresbericht vor. An die 300 Einzelveransltungen wurden im letzten Jahr vom TVB abgewickelt.„Bemerkenswert, da seit einigen Jahren zum ersten Mal sowohl die Winter- als auch die Sommersaison ein Nächtigungsplus brachten“. Mit 900.000 Nächtigungen, das sind 6,8 % Steigerung zum Vorjahr, liegt der Kaiserwinkl deutlich über dem Tirolschnitt, betont Erharter.Einige hochkarätige Veranstaltungen von 2016 hob Erharter besonders hervor:Alpin Ballonwoche, Winter Lichterzauber, BR Alpen Radtoru, Golfwoche, Kasfest, Egaschtfest, Sonnwendfest, Stammgästewoche, Sommer Lichterzauber, Kreative Sommerwerksätte, Kaiserwinkl Triathlon Challenge, Almhoamfahrn, Winteropening, Silverstergruß.Auch bei verschiedenen Messen und Presseterminen in Wien, München, Köln und Krefeld wurde fleißig die Werbetrommel für den Kaiserwinkl gerührt.AR Vorsitzender Norbert Brunner präsentierte den Rechnungsabschluß für das Jahr 2015 und dass ein Minus von 89.632,-- Euro eingefahren wurde. Die dünne Finanzdecke des TVB lässt kaum Spielraum bei unvorhergesehenen Ereignissen, mehr Einnahmen sind dringend notwendig, so Brunner.Im Budget 2017 sind Einnahmen von 2,4 Mio Euro und Ausgaben von 2.3 Mio Euro veranschlagt.Für die Zukunft sind Entwicklungen einzuleiten, die die Region noch attraktikver und erfolgreicher machen. Dazu wurden vier Projektgruppen zu den Themen Winter, Wandern, Radfahren und See gebildet. Ein weiterer Schwerpunkt ist das grenzüberschreitende Projekt Klobenstein , so Erharter. Mit Unterstützung der Firma Revital GmbH, Alpreif GmbH und Runnersfun GmbH wurden nun die Konzepte ausgearbeitet und der aktuelle Stand präsentiert. Der Kaiserwinkl hat eine neue Homepage, das Vermietercoaching sorgt für die laufende Betreuung, Eislaufplatz, Loipenbeschneiung, Leaderregion, Genussregion, Kaiserwinkl Shuttl, die gesamte touristische Infrastruktur von A bis Z wird uns in Zukunft beschäftigen, so Erharter.Der Abend stand auch ganz im Zeichen über eine Erhöhung der Aufenthaltsabgabe. Mit mehrheitlichen Beschluss wurde nun eine Abgabenerhöhung von derzeit 1,50 Euro auf 1,90 Euro genehmigt, wobei der Promillesatz gleich bleibt.