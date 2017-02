Richtiges Schneiden von Obstbäumen

TAINACH. Wer erlernen will, wie man Obstbäume richtig schneidet, dem sei der Obstbaumschnittkurs in Theorie und Praxis in Tainach ans Herz gelegt. Der Kurs mit Josef Quendler findet am, demvonim Bildungshaus Sodalitas statt. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf eine richtige Schnittführung und Wundbehandlung gelegt. Mitzubringen sind Baumschere, Baumsäge und Arbeitskleidung. Der Kurs findet bei jeder Witterung statt. Kosten: 25 Euro für den Kurs, Kursunterlangen inklusiveund 12 Euro für das Mittagessen. Anmeldung unter: 04239/26 42 erforderlich.