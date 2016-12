Böller-Unfall bei Perchtenlauf in St. Margareten

07.12.2016, 20:45 Uhr

Signalrakete explodierte in der Hand eines Feldkirchners. Er erlitt eine schwere Verletzung.



"Krampus" als Ersthelfer

ST. MARGARETEN. Auch Perchten leben gefährlich. Das musste heute ein 26-jähriger Angestellter aus Feldkirchen am eigenen Leib erfahren. Er wollte als Mitglied einer Perchtengruppe am Jubiläumslauf in St. Margareten teilnehmen. Mit der Betonung auf "wollte", denn noch bevor der Lauf begann, testete er eine Signalrakete auf einer freien Wiese und feierte sie ab. Er zog die Reißleine der Signalrakete, doch diese explodierte aus unbekannter Ursache in seiner linken Hand. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, nach ärztlicher Versorgung wurde er ins UKH Klagenfurt gefahren.Nach Auskunft von Augenzeugen übernahm ein Ebenthaler Mitglieder einer Perchtengruppe die Erstversorgung des Verletzten. Der Helfer ist beim Roten Kreuz.