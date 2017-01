Ebenthal: PKW landete im Straßengraben

14.01.2017, 09:54 Uhr

Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Eines landete im Straßengraben.

EBENTHAL. Gestern um die Mittagszeit kam ein 20-jähriger Arbeiter aus Klagenfurt mit seinem PKW auf der St. Jakober Straße in Ebenthal auf der schneeglatten Straße ins Schleudern. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden PKW eines 23-jährigen Arbeiters aus Ebenthal zusammen. Das Auto des 23-Jährigen wurde in den Straßengraben geschossen. Der junge Mann und sein 23-jähriger Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt. Nach ärztlicher Erstversorgung wurden sie von der Rettung ins UKH gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.