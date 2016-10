Startschuss für neues Clubhaus für Gurnitzer Fußballer

05.10.2016, 06:30 Uhr

Der ASKÖ mexlog Gurnitz erhält ein modernes Clubhaus. Baustart erfolgt demnächst.

Moderner Neubau

EBENTHAL (vp). Heute Abend findet die nächste Gemeinderatssitzung in Ebenthal statt. Auf der Tagesordnung ist auch der Clubhausbau des ASKÖ mexlog Gurnitz - die Auftragsvergabe an einen Generalunternehmer. Damit soll der Startschuss für den Clubhaus-Neubau, geplant von Architekt Helmut Ogris, erfolgen.Die bestehende Heimstätte der Fußballer ist eine Art Flickwerk, auch mit Schimmel kämpft man immer wieder. Das alte Clubhaus wird in Zukunft als Lager und Gerätehaus verwendet. Ein Neubau wird in Richtung Glan errichtet - mit Kabinen und Sanitäranlagen, Büros, einer Kantine und überdachter Terrasse. Ziel ist eine Fertigstellung im Sommer 2017.

Förderzusage vom Land

Konzentration auf Sportplatz Ebenthal

Die Gemeinde trägt einen Großteil der Kosten von rund 450.000 Euro. 100.000 Euro gibt es an Förderung durch das Sportreferat des Landes. Auch ASKÖ und Fußballverband steuern finanziell etwas bei, so Bürgermeister Franz Felsberger. Er lobt vor allem die Nachwuchsarbeit des Vereins.In Gurnitz wurden übrigens die beiden Fußballplätze bereits saniert und mit Beregnungsanlage versehen. Die ansässigen Tennisspieler dürfen sich auch schon über ein neues Clubhaus freuen."Ist das Projekt in Gurnitz abgeschlossen, konzentrieren wir uns auf den Sportplatz in Ebenthal. Auch hier leistet der Verein tolle Arbeit", so Felsberger. Geplant ist eine Platzsanierung - ebenfalls mit Beregnungsanlage - sowie eine Adaptierung der gesamten Sportanlage.