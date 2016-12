Einen Kaffee trinken und anderen Freude bereiten

07.12.2016, 17:50 Uhr

Im Arcobaleno können die Gäste ab sofort zum eigenen Kaffee noch einen dazu spendieren und anderen damit Gutes tun.

Einen Kaffee trinken, aber zwei bezahlen und somit das zweite Getränk herschenken – das ist die Idee des Café sospeso, die aus Italien stammt. Ab sofort können auch die Klagenfurter im Café Arcobaleno am Heuplatz sich an einer solchen Kaffee-Spendieraktion beteiligen. Sie können einen zweiten oder auch dritten Kaffee mehr bezahlen, als sie getrunken haben. Das überschüssige Getränk wird auf einer LIste vermerkt und steht dann Menschen zur Verfügung, denen es finanziell nicht so gut geht.Der Initiator dieser Aktion, Gordon Kelz, erläutert: "Wir wollen mit dieser Aktion Menschen, denen es finanziell schlechter geht, die Möglichkeit geben, genauso am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wie alle anderen auch."

Der Café Wurmi

Eis für die Kinder

In Villach schon mit Café Lei umgesetzt

Genau solche Menschen können dann im Arcobaleno einen "Café Wurmi" bestellen – abgeleitet vom Wahrzeichen der Landeshauptstadt, dem Lindwurm. Je nachdem, welche Kaffees zuvor spendiert wurden, können sie dann einen Cappuccino, Espresso, aber auch Kakao oder Tee konsumieren. Welche gerade verfügbar sind, ist auf einer großen Tafel im Arcobaleno ersichtlich. "Man kann andere Menschen auf alles auf der Karte einladen, nur nicht auf alkoholische Getränke", sagt Kelz.Arcobaleno-Geschäftsführer Sergio Bordon ergänzt: "Nachdem wir eine Eisdiele sind, können natürlich auch Eiskugeln spendiert werden. Darüber werden sich sicherlich viele Kinder freuen, vor allem im Sommer."Bordon setzt auf die Menschlichkeit der Leute und hofft auf viele Spender.Dass diese Kaffee-Spendeaktion gut funktionieren kann, zeigt die Eisdiele Luis in der Villacher Italienerstraße bereits vor. Dort haben Kelz und Unternehmer Luis Mendez dieses Konzept im Oktober erstmals gestartet - mit dem "Café Lei". "Die Spendenbereitschaft der Gäste ist unglaublich", so Mendez. Allein in den ersten Tagen warteten 100 Cappuccini darauf, getrunken zu werden.