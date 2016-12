Testphase für E-Mobilität in Krems

29.12.2016, 17:04 Uhr

Start für eines von drei Siegerprojekten des von der KEM Krems initiierten Wettbewerbs zum Thema Elektromobilität: 'e-go', so der Projektname, ist ein in erster Linie an Betriebe adressiertes Konzept der Rohrendorfer Firma Friendly Energy.

"Damit möchten wir Firmenchefs und deren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Vorteile von E-Mobilität - umweltschonend, wartungsfreundlich und nachhaltig - im Berufsalltag zu entdecken", erklärt Bernd Grausenburger, Geschäftsführer von Friendly Energy.

Kontakte für Anfragen und Interessenten

Innerhalb der nächsten 12 Monate können sich Firmen und Unternehmer aus der Umgebung für längstens ein Monat das Elektroauto 'BMW i3' auf Herz und Nieren testen. "Bei der Vergabe gilt: wer zuerst kommt, malt zuerst", so Grausenburger zu den Ausgabemodalitäten. Besonderer Bonus: Das jeweilige Unternehmen kan mittels Gratis-Branding am Auto beworben werden.Die Aus- und Rückgabe des Elektroauto BMW i3 wird auf dem vor der Fertigstellung stehenden Areal der Firma Auer (Gewerbepark Krems), die das Projekt exklusiv unterstützt, erfolgen. "Durch den Beschluss des Gemeinderates, dass E-Autos in Krems gratis parken dürfen, erfährt das Projekt 'e-go' zusätzliche Attraktivität", so die Umweltgemeinderäte Albert Kisling und Thomas Höhrhan., Bernd Grausenburger, Tel.Nr.: 0664 1126303, office@friendly-energy.at;, Christian Braun, Tel. Nr.: 0676 848828 459, stadtbus@krems.gv.at.