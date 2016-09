Jürgen Roth liest aus "Schmutzige Demokratie"

KAUNERBERG. Am Freitag, 07. Oktober sind alle herzlich zur Lesung "Schmutzige Demokratie" von Jürgen Roth im Wirtshaus zum Wiesenjaggl in Kaunerberg eingeladen. Beginn: ab 16:00 Uhr.Programm: Cocktailempfang, Lesung, Frage- und Antwortrunde, Büffet mit regionalen Spezialitäten.Jürgen Roth, einer der bekanntesten deutschen investigativen Journalisten, legt eine umfassende und schonungslose Analyse der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage in Europa vor.

Zum Autor

Jürgen Roth wurde 1945 in Frankfurt am Main geboren. In preisgekrönten Fernsehdokumentationen und zahlreichen Büchern befasste er sich mit der Korruption in Politik und Justiz und insbesondere mit der organisierten Kriminalität im Hinblick auf Osteuropa.Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen zählen "Mafialand Deutschland", "Spinnennetz der Macht", "Der stille Putsch", "Der tiefe Staat", "Die roten Bosse" und"Der Deutschland Clan".