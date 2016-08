Lebendige Kultur im ABC

01.09.2016, 08:32 Uhr

Viel Engagement und Leidenschaft

Bereits 2010 wurde das ABC Teil einer Strategie für die Kulturarbeit in Ansfelden, mit dem Ziel, die Kulturangebote möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen und das Nachwuchspotenzial und die Kreativität zu fördern. Deswegen werde auch unbekannten Künstlern die Möglichkeit gegeben aufzutreten und sich zu präsentieren. "In den letzten 20 Jahren hatte ich die Möglichkeit, neue Ideen und Konzepte auszuprobieren. Dadurch wurde das Haus zu dem was es heute ist. Ohne die Unterstützung und das Engagement der Mitarbeiter, Künstler und vielen anderen wäre das aber alles nicht möglich gewesen", sagt der Leiter des ABC. Das Centrum habe laut Bürgermeister Manfred Baumgartner und Vizebürgermeisterin Renate Heitz die regionale, kulturelle Identität von Ansfelden gestärkt: "Wir sind froh, dass es uns, trotz finanzieller Engpässe gelungen ist, diese wertvolle Kultureinrichtung zu erhalten, wo Kultur für alle leistbar gemacht wird." Am 9. September wird das Jubiläum mit dem Open-Air-Konzert "20 Jahre ABC" gefeiert. Mit dabei sind die ABC-Band, Folkshilfe und viele mehr.