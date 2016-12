Österreichische Meisterschaft Rock´n´Roll Akrobatik in Traun bot sportliche Leistungen auf höchstem Niveau

06.12.2016, 09:55 Uhr

238 Tänzerinnen und Tänzer tanzten in sechs Paar-Klassen - von den Kleinsten in der Einsteigerklasse ohne Akrobatik bis zu den Erwachsenen in der Klasse A mit unbeschränkter Akrobatik – und zwei Formationsklassen um den Turniersieg. Zusätzlich wurden in der A-, Junioren- und Schüler-Klasse sowie den Formationsklassen die Titel Österreichischer Meister vergeben. Verena Lampeter und Thomas Glaser vom Rock´n´Roll Club Formation 88 durften in der Königsklasse des Rock´n´Roll-Sports, der A-Klasse, verdient den Titel mit nach Hause nehmen.

Gleichzeitig wurden auch die Austrian Cup Sieger gekürt, die sich aus hervorragenden Leistungen über das gesamte Jahr auszeichnen und aus den Ranglistenpunkten errechnet werden.Neben den tänzerischen Höchstleistungen begeisterte auch das Rahmenprogramm die Besucher: die Rope Skipper ließen bei ihrem eindrucksvollen Auftritt die Seile glühen, während die Boogie-Woogie-Paare mit einem kurzen Showprogramm swingend diese weitere Facette des Vereins präsentierten. Ganz besonders viel Applaus gab es für die jüngsten Rock´n´RollerInnen, die erst vor wenigen Monaten mit dem Training begonnen haben.Die Tänzerinnen und Tänzer des Top Show ASKÖ Traun, der mit der Veranstaltung auch sein 40-jähriges Bestehen seit der Gründung im Jahr 1976 feierte, nutzen klar ihren Heimvorteil und erreichten erfreuliche Top-Platzierungen.In der B-Klasse bewiesenvor Heimpublikum Nervenstärke und spielten die in den vergangenen Monaten bei internationalen Turniereinsätzen gesammelte Erfahrung perfekt aus, sodass sie erneut in der zweithöchsten Starterklasse den tollenertanzten.(C-Klasse) haben im vergangenen Jahr durchgehend solide Leistungen gezeigt und nun als Höhepunkt der Tanzsaison den erfreulichenerreicht. In der selben Starterklasse gingen auchan den Start. Die beiden haben ihre Leistungen in den vergangenen Monaten enorm gesteigert und durften sich über den hervorragendenfreuen.Auch die beiden Trauner Schülerpaare durften im Finale an den Start gehen. Sowohlhielten dem Druck eines Heimturniers stand und konnten die Wertungsrichter mit fehlerfreien und soliden Leistungen überzeugen. Die beiden Paare erreichten densechsten (Julia & Jonas) Platz.Weitere Fotos zum Download: www.traunimbild.at (Fotograf: Werner Redl)