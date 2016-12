Weitere Kindergartenplätze für Wolkersdorf genehmigt!

14.12.2016, 13:53 Uhr

„Da mit einem Rückgang der Einwohnerzahlen nicht zu rechnen ist, hat die Kindergartenkommission des Landes NÖ die Aufstockung um zwei weitere Kindergartengruppen rasch und problemlos genehmigt“, freut sich Bürgermeisterin DI Anna Steindl. „Durch die Schaffung provisorischer Zwischenlösungen kann die Stadtgemeinde Wolkersdorf schon vor dem Umbau des ehemaligen Margaretaheimes bereits ab dem Kindergartenjahr 2017/18 eine zweite Kleinstkindergruppe anbieten.“

Damit reagiert die Bürgermeisterin rasch und kompetent auf die auch im soeben ausgewerteten Fragebogen geäußerten Wünsche und Anregungen der Eltern.Wie sieht die Lösung im Konkreten aus: Im Kindergarten Münichsthal wird ab dem Kindergartenjahr eine zweite Gruppe im ehemaligen Bewegungsraum geführt. Der Veranstaltungssaal – wochentags kaum genutzt – wird zum Turnsaal umfunktioniert. Genehmigt wurde diese provisorische Unterbringung für drei Kindergartenjahre.Dem Kindergarten Johannesgasse wurde dauerhaft eine dritte Gruppe zugesprochen. Die derzeit in diesem Gebäude untergebrachte Kleinstkindergruppe übersiedelt in den ehemaligen mobilen Kindergarten in der Kaiser-Josef-Straße. Gleichzeitig kann dort ab dem Kindergartenjahr 2017/18 die zweite, dringend erforderliche und auch von den Eltern gewünschte Kleinstkindergruppe eingerichtet werden.Möglich wird diese Lösung allerdings erst mit einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss. Die Bürgermeisterin hofft auf einen einstimmigen Beschluss, denn „die Familienstruktur in unserer Stadt wandelt sich. Viele Familien haben die Großeltern nicht vor Ort. In diesem Zusammenhang sind eventuell auch die im Rahmen des Auditverfahrens „familienfreundlichegemeinde“ geäußerten Vorschläge zur Errichtung einer Oma/Opa- bzw. Babysitter-Börse zu überdenken. Ich lade alle Wolkersdorferinnen und Wolkersdorfer ein, ihre Ideen aktiv im Arbeitskreis einzubringen.“Anmeldung für den Arbeitskreis unter familienaudit@wolkersdorf.at. Nächster Termin im Jänner 2017.