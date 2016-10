Bezirksvorsteher Blimlinger: "Facebook ist ein Fluch"

05.10.2016, 13:14 Uhr

Neubaus Bezirkschef Thomas Blimlinger (Grüne) über Berühmtheit, Macht und den Fluch der sozialen Medien.

Inzwischen hat er zwar zwei Kolleginnen – in Währing und seit lange war Thomas Blimlinger aber der erste und einzige grüne Bezirksvorsteher Wiens. Mit 15 Jahren „Dienstzeit“ zählt er mittlerweile zu den längstdienenden –ans Aufhören denkt er aber fürs Erste noch nicht.THOMAS BLIMLINGER: Ich stehe dieser Idee grundsätzlich positiv gegenüber. Mit der entsprechenden Vorlaufzeit ließe sich das durchführen. Wenn man jetzt beginnt, könnten wir schon bei der übernächsten Wahl 20 statt 23 Bezirke haben. Und für Neubau liegt Mariahilf auf der Hand. Natürlich geografisch, aber auch die Entwicklung der Bezirke ist ähnlich und alleine wegen der Mariahilfer Straße gab es in den vergangenen Jahren intensive Zusammenarbeit, das hat sehr gut funktioniert.

Nachdem ich in Neubau aufgewachsen bin und immer hier gewohnt habe, kenne ich sehr viele Menschen – ich werde dementsprechend häufig angesprochen, wenn ich unterwegs bin.Nach 15 Jahren Dienstzeit geht man damit lockerer um. Und natürlich nervt es auch manchmal – wenngleich das einfach zu meinem Job dazugehört. Wenn ich meine Ruhe haben will, muss ich in ein Gasthaus im 15. Bezirk gehen.Ich kann diese Medien nutzen, um meine Arbeit zu präsentieren und um Kommunikation mit den Menschen zu betreiben. Aber sie sind manchmal auch ein Fluch.Einerseits kostet es viel Zeit – manchmal zu viel. Andererseits steht man als Politiker unter besonderer Beobachtung und sobald ich nur „Gefällt mir“ drücke, ruft das schon politische Mitbewerber auf den Plan. Insofern muss man über jeden Klick dreimal nachdenken.Man darf sich nicht von spontanen Emotionen leiten lassen – das würde ich heute nicht mehr so machen. Sondern noch dreimal nachdenken, bevor ich einen Kommentar poste.Die Macht eines Bezirksvorstehers ist eher eine informelle. Das ergibt sich aus der Wiener Stadtverfassung. Also müsste man diese ändern, wenn man das Amt aufwerten will. Aber da müsste man vorsichtig sein – denn ich bin schon der Meinung, dass es eine starke, zentrale Organisation braucht. In einigen Bereichen könnte man die Bezirksvorsteher bzw. die Bezirksparlamente aber durchaus mit mehr Macht ausstatten – etwa wenn es um den Verkehr geht.Es macht mir nach wie vor Spaß, ich freue und ärgere mich immer noch über allerhand Dinge – das ist ein gutes Zeichen, dass man noch weitermachen sollte. Aber nachdem ich inzwischen schon an vierter Stelle liege, was die „Dienstzeit“ als Bezirksvorsteher betrifft, kommt man auch immer wieder mal ins Grübeln, ob man das wirklich auf ewig machen will –und dazu wird es bei mir sicher nicht kommen.Ich habe mir bereits überlegt, dass ich – wenn ich eines Tages nicht mehr Bezirksvorsteher bin – nicht derjenige sein will, der hineinpfuscht und dem Nachfolger oder der Nachfolgerin gute Ratschläge gibt. Insofern kann ich mir theoretisch vorstellen, dann woanders zu leben.