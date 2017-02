04.02.2017, 18:26 Uhr

Die Gründung der Kirche geht der Sage nach auf den Hl. Wolfgang zurück, der sich angeblich um 970 auf einer Missionsreise in dieser Gegend befand. Auch über den Bau der Kirche erzählt man sich schaurige Geschichten von der Mithilfe des Teufels..... Nachzulesen in dem Buch "Sagen aus dem niederösterreichischen Wechselgebiet".Die gotische Kirche liegt südseitig über dem Ort, sie ist auf einem Fußweg unter Überwindung einiger Steigung zu Fuß in ca. 30 Minuten vom Ort aus erreichbar. Im Inneren der Kirche sieht man zahlreiche sehenswerte Kunstgegenstände.Interessant dazu die Geschichte dieser Kirche: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgangskirche_ (Kirchberg_am_Wechsel)