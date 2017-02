Bezirk Neunkirchen: Pkw am Dach in St. Egyden

09.02.2017, 10:07 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag wurde die FF St. Egyden Neusiedl gegen 22 Uhr zu einer Fahrzeugbergung nach einem Verkehrsunfall im Bereich des Bahnhofes alarmiert. Ein Fahrzeug kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in Folge neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Für die Bergung wurde das Kranfahrzeug der FF Schwarzau am Steinfeld nachalarmiert. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz abgeschlossen werden.