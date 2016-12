„Alva Natura“ setzt auf Zirben-Power

08.12.2016, 12:02 Uhr

Juniorfirma der Fachschule Warth entwickelt dekorative Holzprodukte.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (Jürgen Mück). Zirbenholz wird seit Jahrhunderten sehr geschätzt, da es auf den Körper beruhigend wirkt. Dies war für die Mädchen der Juniorfirma der Fachschule Warth der entscheidende Grund, dekorative Produkte aus der Zirbe herzustellen. „Das Holz der Zirbelkiefer ist nicht nur aufgrund seiner schönen Zeichnung beliebt. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Zirbe den Körper beruhigt und entspannt. Zudem wird die Wetterfühligkeit verringert und der Kreislauf gestärkt“, betonen die Jungunternehmerinnen.

Die Mädchen des 2. Jahrganges Betriebs- und Haushaltsmanagement haben für ihre Firma mit der Bezeichnung „Alva Natura“ auch gleich einen klingenden Namen gefunden, der auf Schwedisch so viel wie Naturgeist bedeutet. Hergestellt werden stilvolle Produkte aus Holz, wie Schlüsselanhänger und Schilder, in der schuleigenen Holzwerkstätte. Hier wird das Rohholz von den Schülerinnen bearbeitet und verschönert. Dabei verwendet man hauptsächlich Zirbenholz, aber die Kiefer und Rotbuche kommen zum Einsatz. Ein besonderes Highlight im Sortiment sind die Duftsäckchen, gefüllt mit Zirbenholzspänen, die ein angenehmes Aroma verströmen. Die selbst erzeugten Produkte werden bei Schulveranstaltungen, Messen oder bei Märkten verkauft.Organisationsstruktur wie bei einer richtigen Firma„Die Juniorfirma wird als fächerübergreifendes Projekt für ein Schuljahr in den Gegenständen Marketing, Betriebswirtschaft und Deutsch geführt“, erklärten die verantwortlichen Lehrerinnen Fachlehrerin Marianne Ehrenhöfer und Elisabeth Mayer-Reithofer. Direktor Josef Krenn von der Raiffeisenbank Pittental, steht als „Junior-Experte“ der Firma beratend zur Seite. Eine fachkundige Firmenführung ist somit gewährleistet.Und mit Deutschlehrer Jürgen Mück sorgen die Mädchen eine professionelle Pressearbeit über die Firmenaktivitäten. Wie bei einer richtigen Firma wird auch Buchhaltung geführt und eine Bilanz erstellt. Selbständiges und selbstverantwortliches Lernen steht dabei im Mittelpunkt. Die Abteilungen der Juniorfirma bestehen aus der Geschäftsleitung, Verkauf, Einkauf, Marketing, Office Management und Buchhaltung.