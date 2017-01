Jubiläumskonzert zum 90-Jährigen

11.01.2017, 10:50 Uhr

Der Musikbezirk Iseltal feierte 2016 sein 90-jährige Bestehen. Am 5. Jänner 2017 wurde ein großes Jubiläumskonzert veranstaltet.

Am 8. August 1926 gründeten die Musikkapellen Kals, Prägraten, Matrei, Hopfgarten, Ainet und Nussdorf den Musikbund Iseltal. Hans Groder aus Kals wurde zum Bezirksobmann gewählt. Ihm zur Seite stand Josef Trost als Bezirkskapellmeister. Die Ausbildung des Nachwuchses, gemeinsame Kapellmeisterschulungen, gemeinsame Auftritte bei Musikfesten, der musikalische Wettstreit und die Förderung gemeinsamer Interessen waren die Ziele dieser Gründung.Knapp zwei Jahre später fand anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Musikkapelle Matrei am 3. Juni 1928 das Gründungsfest in Matrei statt.





Josef Trost wurde 1923 der erste Bezirkskapellmeister. (Foto: Musikbezirk Iseltal)

Auflösung im Jahr 1938

550 Aktive





Sepp Huter (li.) war viele Jahre Bezirkskapellmeister. (Foto: Musikbezirk Iseltal)



Jubiläumskonzert

Nach dem Einmarsch von Adolf Hitler in Österreich im Jahr 1938 wurden viele Vereine aufgelöst – auch die Musikkapellen und der Musikbund Iseltal wurden nicht verschont.Ab dem Jahr 1947 wurde der Iseltaler Musikbund von den Kapellen aus dem hinteren Iseltal (Prägraten, Virgen, Matrei, Huben, St. Johann, Kals, Hopfgarten, St. Veit, St. Jakob) neu aufgestellt.Heute besteht der Musikbezirk Iseltal aus rund 550 aktiven Marketenderinnen, Musikantinnen und Musikanten. Seit dem Jahr 2007 fungiert Andreas Berger als Bezirksobmann und seit 2013 ist Helmut Oberdorfer als Bezirkskapellmeister für das Musikalische verantwortlich.Als Abschluss des Jubiläumsjahres präsentierte das Bezirksblasorchester Iseltal, unter der Leitung von Bezirkskapellmeister Helmut Oberdorfer, am 5. Jänner 2017 ein Konzert im Tauerncenter in Matrei. Das eigens für diese Veranstaltung zusammengestellte Orchester bot ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem kamen Stücke von Ludwig van Beethoven, Julius Fucik, Leonhard Bernstein bzw. den heimischen Komponisten Hermann Weichsler und des langjährigen Bezirkskapellmeisters Sepp Huter zur Aufführung. Moderiert wurde der Abend von Martin Gratz, der selbst 12 Jahre lang Bezirkskapellmeister war. Außerdem wurden Bilder von den Höhepunkten der letzten 90 Jahre gezeigt.Der nächste große Höhepunkt des Iseltaler Musikbundes wird das 65. Iseltaler Bezirksmusikfest am 30. Juni und 1. Juli 2017 in St. Johann im Walde sein.