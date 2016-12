02.12.2016, 16:49 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Der 18-jährige Türke ist geständig

BRAMBERG. Am 25. November 2016 gegen 5.50 Uhr ereignete sich in Bramberg Ortsmitte auf der B165 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht. Dabei wurden von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker sämtliche Baustelleneinrichtungen, Leitbalken sowie Blinkampeln beschädigt. Zeugen konnten nur wenige Angaben über das Fluchtauto wiedergeben.Aufgrund umfangreicher Ermittlungen sowie am Unfallort vorgefundene Fahrzeugteile führten nun zu einem 18-jährigen. Sein beschädigtes Fahrzeug konnte in einer Werkstätte von den Beamten aufgefunden werden. Der 18-Jährige ist geständig und wird angezeigt.