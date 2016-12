Leogang: Gefährliche Drohung mit einem Messer

08.12.2016, 12:23 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Aufrechtes Waffenverbot

LEOGANG. Bei einer Krampusveranstaltung in Leogang kam es gestern Abend - 7. Dezember 2016 - zu einer gefährlichen Drohung, wobei ein 21-jähriger Security-Mitarbeiter von einem alkoholisierten 56-jährigen Pinzgauer mit einem Messer bedroht wurde. Der Security-Mann konnte dem Angreifer das Klappmesser mit einem Armhebel aus der Hand nehmen. Beide Männer blieben bei dem Vorfall unverletzt.Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 0,84 mg/l. Gegen den 56-jährigen Pinzgauer bestand ein aufrechtes Waffenverbot. Die Staatsanwaltschaft Salzburg wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt und ordnete Anzeige auf freien Fuß an.