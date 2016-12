05.12.2016, 17:48 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

MITTERSILL. Heute, am 5. Dezember 2016, fuhr ein 67-Jähriger aus Taxenbach mit seinem PKW Richtung Mittersill und kam verkehrsbedingt zum Stillstand. Der nachfolgende 57-jährige Fahrzeuglenker aus Zell am See übersah die vor ihm stehende Fahrzeugkolonne und fuhr auf das Heck anhaltenden PKWs.Bei dem Unfall verletzten sich der 67-Jährige und seine Beifahrerin leicht. Der Alkotest war bei beiden Lenkern negativ.