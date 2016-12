Naturkulissenkino in Weißbach: Filmpremiere "Grenzgänger" am 9. Dezember

05.12.2016, 15:39 Uhr

Der Film ist LEADER-finanziert

Der Film wurde mit Mitteln des regionalen Förderinstrumentes LEADER verwirklicht und von der Firma "Argusauge.tv" (Roland Chytra und Team) im Naturpark Weißbach und mit regionalen Schauspielern umgesetzt.

Das Gedankengut des amerikanischen Schriftstellers Henry David Thoreau (1817-1862) ist im Naturpark Weißbach fest verankert. In seinem Werk „Walden“ (life in the woods) beschreibt Thoreau u.a. sein einfaches Leben in und mit der Natur. Genau dieser Zugang bildet die Basis für die Geschichte des Films. Der Naturpark selbst fungiert dabei als Hauptkulisse, welcher auf vier Säulen aufgebaut ist: „Naturschutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung“. Der Film selbst hat zwei parallele Handlungsstränge und zieht sich über alle vier Jahreszeiten. Zum einen erzählt er die Geschichte des H. D. Thoreau, der den Naturpark auf längst vergangenen Pfaden durchstreif und erkundet und dort in einer einsamen Hütte lebt. Zum anderen die eines Jungen, der in der Gegenwart lebt. Der Junge findet in einer Sennerhütte das Tagebuch von H.D.T. und lässt sich nach und nach von dessen Gedankengut inspirieren. Er begibt sich auf Thoreaus Pfade und entdeckt, erkundet und erforscht seine Umgebung. Ganz bewusst erfährt er so die Idee und das Gedankengut des Naturparks, beginnt Zusammenhänge zu verstehen und lernt so, Natur zu schätzen und zu schützen. Die biologische Vielfalt der Almenlandschaft und der naturnahen Forstwirtschaft, deren Bewirtschaftung mit dem Erhalt und der Pflege als auch die Herstellung regionaler Produkte bilden weitere zentrale Eckpunkte im Film. Alle (Laien)Darsteller stammen aus der Region, wurden im Zuge von mehreren Castings ausgewählt, umfassend gebrieft und im Zuge der Dreharbeiten (Regie) auf das Drehbuch/Storyboard „eingelernt"