Saalfelden: 210 Kinder hattem beim "FIS World Snow Day" jede Menge Spaß

13.01.2017, 10:40 Uhr

Nordische Schimittelschule Saalfelden

Ziel der Organisatoren von der Nordischen Schimittelschule Saalfelden war es, 210 Volksschulkinder aus den umliegenden Gemeinden auf Langlaufskier zu bringen.So wurden rund um den Ritzensee spektakuläre Stationen mit kleinen Sprungschanzen, Wellenbahnen, Slaloms, Steilkurven, Dosen-Biathlon, Tausendfüßler, Achterlaufen etc. errichtet.

Ein Dank an Teilnehmer, Helfer und Sponsoren

Besonders schön war es, mit anzusehen, wie viel Spaß die Volksschulkinder (zwölf verschiedene Klassen aus sieben Volksschulen) auf den doch schmaleren Brettern hatten. Die wohl größte Herausforderung für das Veranstalter-Team war es, alle Kinder erst einmal mit Skiern, Schuhen und Stöcken auszustatten. Ein herzliches Dankeschön dafür gilt vor allem Mag. Markus Förmer mit dem Team von der Nordic-Academy-Hochfilzen.Die Nordische Schimittelschule, der Schiklub und HSV Saalfelden bedanken sich recht herzlich für die zahlreiche und sehr aktive Teilnahme (VS Saalfelden Stadt I+II, VS Saalfelden Bahnhof, VS Maria Alm, VS Leogang, VS Viehhofen, VS Maishofen) und bei allen Schülern, Helfern und Sponsoren:•www.nordicacademy.at (Mag. Markus Förmer/Langlaufausrüstung) •www.kornspitz.com (Kornspitz),•www.saalfelden-leogang.com (Saalfelden Leogang Touristik GmbH)•www.raiffeisen.at (Sackerl, Luftballon)•www.oesv.at (Kinderschneefestpaket)•www.schimittelschule.at