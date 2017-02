09.02.2017, 19:05 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Ein 45-jähriger Pinzgauer half

ZELL AM SEE. Ein 34-jähiger rumänischer Staatsangehöriger randalierte in den Morgenstunden am 9. Februar 2017 in der Fußgängerzone in Zell am See. Aus bislang ungeklärter Ursache attackierte er eine 22-jährige Frau und riss diese zu Boden. Die Frau zog sich dadurch eine Prellung im Bereich des Oberarms und der Schulter zu.Ein 45-Jähriger Pinzgauer kam der Frau zu Hilfe und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegenüber den einschreitenden Beamten war der Rumäne ebenfalls aggressiv. Der 34-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Puch Urstein überstellt.