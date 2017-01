Salzburg AG Landesmeisterschaften 2017: Bestzeiten auf der FIS Michaela Kirchgasser Strecke

30.01.2017, 18:34 Uhr

In der Klasse Schüler U13 und U14 weiblich gewann Dzenifera Germane (SK Saalfelden) mit einer Zeit von 1:13,71 gefolgt von Lara Feltzberger (USC Rauris) mit 1:14,85. Über den dritten Platz freute sich Christina Pichler (SK Sparkasse Radstadt) mit einer Zeit von 1:15,12. Bei den Burschen konnte sich Johannes Passrugger (SK Raika Kleinarl) den höchsten Stockerlplatz mit einer Zeit von 1:12,62 sichern. Über Silber freute sich Alexander Breitfß (SK Saalbach/Hinterglemm) mit 1:13,21. Bronze ergatterte Christoph Mittersteiner (WSV Dorfgastein) mit einer Zeit von 1:14,07.Bei den Schülern U15 und U16 weiblich siegte Victoria Palla (SC Zell am See) mit 1:13,03. Zweite wurde Lisa Kraft (USV Rußbach) mit einer Laufzeit von 1:14,27. Den dritten Platz sicherte sich Marie-Theres Gruber (SK Schlotterer Hallein) mit 1:14,68. Die männlichen Rennläufer dominierte Lukas Broschek (SK Maria Alm) mit einer Zeit von 1:09,80, gefolgt von Alexander Bartholome (SRG Gainfeld B´Hofen) mit 1:11,41. Dritter im Bunde wurde Lukas Rohrmoser (SK Maria Alm) mit 1:11,50.In der Klasse Jugend U17-U18 weiblich siegte Laura Habegger (SK Mühlbach Hochkönig) mit 1:16,63. Sie stand damit alleine auf dem Podium. Bei den Herren holte sich Stefan Rieser (WSV Dorfgastein) den ersten Platz mit 1:09,00. Zweiter wurde Simon Oberhamberger (SK Saalbach/Hinteglemm) mit einer Zeit von 1:11,23. Auf Bronze fuhr Philipp Lackner (USC Flachau) mit 1:12,90.Bei der Jugend U19-U21 stand erneut eine junge Dame alleine auf dem Podium. Platz eins für Lisa-Maria Flachberger (WSV Strobl) mit einer Laufzeit von 1:11,88.Am Samstag fand der Riesenslalom statt. Die gute Vorbereitung aller Mitwirkenden Personen und des Skiclubs Filzmoos war es zu verdanken dass das Rennen reibungslos ablief. Der Kurs befand sich in einem tadellosen Zustand. Nach Rennschluss wurden die Siegerehrungen des Super-G des Vortages und des Riesenslaloms abgehalten. Die Zahlreichen Besucher des Rennens freuten sich mit den Gewinnern.Siegerin im Riesentorlauf in der Klasse Schüler U13-U14 weiblich wurde Lara Fletzberger (USC Rauris) mit einer Laufzeit von 1:36,82. Auf den zweiten Platz fuhr Malena Rohrmoser (USC Goldegg) mit 1:43,27. Dritte wurde knapp dahinter Victoria Kirchner (USC Flachau) mit 1:43,79.Bei den Jungen holte sich Markus Gruber (SK Saalfelden) den Sieg mit 1:36,23. Auf den zweiten Rang gelangte Johannes Passrugger (SC-Raika Kleinarl) mit 1:36,97. Der dritte Platz ging an Christoph Mittersteiner (WSV Dorfgastein) mit 1:37,58.In der Altersklasse Schüler U15 und U16 weiblich konnte sich Celine Öbster (USV Großarl) mit einer Zeit von 1:36,67 durchsetzen. Ihr folgte Viktoria Palla (SC Zell am See) mit 1:37,02. Dritte wurde Kathrin Stock (SC Bischofshofen) mit 1:38,97.Bei den Burschen holte sich Lukas Broschek (SK Maria Alm) den Sieg mit 1:34,24. Zweiter wurde mit einer Zeit von 1:34,76 Lukas Passrugger (SK-Raika Kleinarl). Bronze gab es für Noah Geihseder (SC Wagrain) mit 1:35,05.Die Klasse U17 und U18 Damen dominierte Laura Habegger (SK Mühlbach/Hochkönig) mit 1:42,47 gefolgt von Theresa Wimmer (WSV Bad Hofgastein) mit einer Zeit von 1:44,63. Über den dritten Platz freute sich Lena Loipold (USV Scheffau) mit 1:49,67.Die Herrenklasse hatte mit Simon Oberhamberger (SK Saalbach/Hinterglemm) mit einer Zeit von 1:32,33 einen würdigen Sieger. Auf den zweiten Podestplatz fuhr Maximilian Breitfuß (SK Saalbach/Hinteglemm) mit 1:33,55. Dritter wurde Stefan Rieser (WSV Dorfgastein) mit 1:33,89.Bei den Damen U19-U21 freute sich Van den Bosch Louise (SRG Gainfeld B´Hofen) über Ihren Sieg. Die Herren hatten mit Niklas Steiner (SC Bischofshofen) einen Gewinner am Podium.