Berglandschaften versetzten die Stadtgalerie Purkersdorf in „Höhenrausch“

02.12.2016, 16:53 Uhr

undsetzen sich in unterschiedlicher Art und Intensität mit der Naturgewalt der Berge auseinander. Gerade das macht die Präsentation aber interessant und spannend.

Künstlerisches Potential im Wienerwald

Ausstellung bis 25. März

Es ist die bisher erst zweite Gruppenausstellung der Stadtgalerie, die in der Bühne Purkersdorf beheimatet ist. Die Idee dazu ist eigentlich schon vor fast zwei Jahren entstanden bei einem Streifzug der beiden Ausstellungsorganisatorinnen(Stadtgalerie Purkersdorf) und(Leiterin des Strabag Kunstforums) durch die Ateliers der niederösterreichischen KünstlerInnen im Rahmen des Tags des offenen Ateliers. „Wir bemühen uns natürlich vor allem in der Region beheimateten KünstlerInnen, die Möglichkeit zu bieten, sich in diesen schönen Räumlichkeiten der Bühne zu präsentieren und das künstlerische Potential der Wienerwald Region ist erfreulicher Weise sehr groß“, so die Organisatorinnen.Tanja Skorepa erläuterte in ihrem Beitrag den unterschiedlichen Zugang der drei Künstlerinnen zum Thema sowie die jeweils unterschiedliche Umsetzung. Vizebürgermeistereröffnete die Veranstaltung und zeigte sich über die Berglandschaften in der Bergstadt Purkersdorf sowie über das volle Haus sehr erfeut.Die Ausstellung ist bis 25. März zu sehen. Sie ist grundsätzlich während der Veranstaltungen aber auch nach Absprache mit den Künstlerinnen zu sehen. Kontaktdaten auf der Homepage der Bühne Purkersdorf aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier