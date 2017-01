Business Brunch: Nähen und nähen lassen

17.01.2017, 00:00 Uhr

Friederike Pscheidl über "Mimoso" – ihre neue Nähstube samt Nähcafé in Pressbaum.

PRESSBAUM.„Im Privaten für meine Kinder – und inzwischen für meine Enkelkinder – habe ich immer genäht. Die Freundinnen meiner Tochter fragten immer ‚Wo hast du diese Sachen her?‘. Dann entstand die Idee eines Onlineshops. Gleichzeitig habe ich von Nähcafes gelesen und es hat mich total fasziniert – die Möglichkeit in Kleingruppen unter Anleitung auf Maschinen, die man sich nicht selber kaufen muss zu nähen – und jemand anderer räumt dann weg (lacht). Dann entstand die Idee das zu verbinden: Einerseits können die Leute im Nachäffe nähen, wenn nicht zu viel zu tun ist nähe ich für den Online-Shop bzw. um es im Geschäft vor Ort zu verkaufen.“



WORDRAP

Cafe Corso, Pressbaum

„Es gibt sehr schöne Stoffe zu kaufen – und fertige Mode in diesen Qualitäten kaum. So kann man das verbinden: Der Schnitt, der einem gefällt, mit dem Stoff, der gefällt, anstatt das zu nehmen was es gibt. Nähen an sich finde ich eine spannende Arbeit. Und etwas geschaffen zu haben ist ein gutes Gefühl."„Was man in den Medien sieht und was die Nachfrage ist. Oft brauchen Leute etwas für einen bestimmten Anlass, das aber trotzdem bequem sein soll, z.B. für Hochzeiten. Oft haben auch Eltern oder Großeltern Ideen, die ich dann umsetze oder die Kundschaft dabei unterstütze. Es kommt auch öfter vor, dass man alte Gewänder'upcycelt', z.B. wenn die Mutter ein Sommerkleid besitzt, das ihr nicht mehr passt, der Stoff aber gut aussieht, kann man etwas für's Kind draus machen."„Ich bin im Nähcafe zur Unterstüzung. Erst vor Kurzem war eine Dame da, die sich eine Nähmaschine gekauft hat und sich damit aber nicht auskannte. Ich habe ihr erklärt, wie man das Ding überhaupt einfädelt, wie man gerade näht, Kurven näht – und dann ging's schon los. Man muss sich nicht durch die Gebrauchsanweisung der Maschine durcharbeiten, sondern es zeigt einem jemand und dann macht mans. Und alles was man selber macht, merkt man sich leichter. Die Maschinen die ich habe sind auch anfängergeeignet. Auch Kinder ab 8 Jahren können darauf nähen ohne sich zu verletzen. Und es gibt auch Maschinen, die man sich sonst nicht so leistet."„Einerseits, dass das Label Mimoso hier im Umfeld bekannt wird. Andererseits, dass es wirklich zum Treffpunkt wird – nicht nur zum Nähen, sondern auch zum gemütlich-zusammensitzen und Ideen-austauschen."Kaffee.lauwarm – ich hasse heißen Kaffee, aber bei mir bekommt man auch heißen (lacht).ist immer mit Sonne, Sand und Meer – nix tun und die Seele baumeln lassen.spiele ich mit den Enkelkindern.wenn man das machen kann, was einem Freude bereitet.eigentlich querbeet – was auch immer so im Radio gespielt wird, ich lass mich berieseln.„Herz-Schmerz-Filme" oder auch Fantasy, kommt auf die Handlung an.Tierärztin – bis die Tierärztin meinen Hamster eingeschläfert hat, dann wollt ich's nimmer.eine Nähmaschine, einen Koffer mit Büchern, einen Radio mit vielen Batterien.ich lese eher Fachbücher als Belletristik, aber ansonsten irgendetwas das spannend ist – Psychothriller zB.darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht.