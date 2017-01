Neuer Bezirkshauptmann zu Besuch

03.01.2017, 08:19 Uhr

Wichtige Themen besprochen

GABLITZ (red.) Drei Tage bevor der Teilbezirk Purkersdorf offiziell zum Bezirk St. Pölten gehört hat Bezirkshauptmann Mag. Josef Kronister die Marktgemeinde besucht um alle aktuellen Gablitzer Themen kennenzulernen.In einem offenen Gespräch in sehr herzlicher Atmosphäre stellten Bürgermeister Michael Cech, Vizebürgermeister Franz Gruber und Amtsleiter Hannes Fronz die aktuellen Arbeitsschwerpunkte in Gablitz vor aber auch die Themen, bei der Unterstützung durch die Bezirkshauptmannschaft wichtig ist.Dabei meint Cech: „Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit und das Gespräch gibt mir die Sicherheit, dass wir auch in der neuen Bezirkshauptmannschaft immer ein offenes Ohr und volle Unterstützung haben werden. Und als Einstandsgeschenk hat unsere Gablitzer Torte wieder große Freude bereitet.“