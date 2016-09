Politik darf nicht kurzfristig denken

30.09.2016, 10:00 Uhr

Tirol 2030

Das Motto seines Besuchs lautete "Tirol 2030".Platter: "Es gibt immer wieder den Vorwurf, dass Politiker nur kurzfristig denken und nur nur Populäres umgesetzt wird". Dem trete er entgegen. "Tirol 2030" beschäftige sich mit Zukunftsfragen, Standpunkten und Herausforderungen, welche es in den kommenden Jahren zu bearbeiten gelte.

Es ist ein breites Themenspektrum, das Platter in diesem Zusammenhang aufarbeiten will. Es reicht von der Wortwahl bei Diskussionen, über Steuerhoheit bis hin zur Flüchtlingsfrage. Weitere Schwerpunkte bekommen u.a. die Themen Wirtschaft und EU.Wohin die Entwicklungen gehen, kann Platter derzeit nicht sagen. Daher wurde "Tirol 2030" ins Leben gerufen. In einem Punkt ist sich Tirols Landeshauptmann und ÖVP-Chef aber sicher: "Die ÖVP wird in Tirol auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen."