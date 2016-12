Steuers schwierige Suche nach Schnee

17.12.2016, 17:30 Uhr

Thomas Steurer steckt schon seit 1. Mai in den Vorbereitungen für den Winter 2016/17. Auf der steten Suche nach Verbesserungen führte er diverse Tests durch, war in der Kraftkammer, probierte neue Trainingsmethoden aus, war mit und ohne Rollen unter den Füßen auf Asphalt unterwegs. Am Schneetrainig kommt aber kein Langläufer vorbei und so gehörte zuletzt die Suche nach Schnee auch zu seinen Aufgaben.

Fündig wurde der gebürtige Vilser dann im italienischen Livigno. "Dort wurde eine 3,5 Kilometer lange Kunstschneeloipe angelegt. E waren super Trainingsbedingungen", freut sich Steuerer, dass es am Ende doch noch mit dem Schneetraining klappte.Wie gut sich jetzt alles zusammenfügt, wird sich bei den ersten Rennen zeigen. Ende Dezember, so der Plan, soll der Start in die neue Rennsaison erfolgen. "Ich freue mich schon", fiebert Steurer künftigen Herausforderungen entgegen.