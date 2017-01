Es geht heiß her in Mettmach!

Einen wunderbaren Start ins neue Jahr wünscht der Kulturverein KIMM in Mettmach und lädt daher herzlichst am Freitag, 3. Februar 2017, zu dem einzigartigen Norbert Bürger mit dem Programm „I’m a rocker“ zum Wirt Z’Wimpling ein.



Bürger from the hell hält sich für den härtesten Rockgitarristen aller Zeiten. Kein Wunder also, dass seine Bühnenshow eher einer Naturgewalt als einem herkömmlichen Musikkabarett-Programm gleicht. „Hinreißend virtuos“ schreibt dementsprechend die Abendzeitung, „geradezu opulent in Szene gesetzt“ schwärmt die Süddeutsche Zeitung und die Passauer Neue Presse resümiert: „Das Publikum ist begeistert!“So viel Lob hat einen Grund: Bürger from the hell präsentiert dem Publikum eine pompös-skurrile Rock-Show, die Ohren und Zwerchfell gleichermaßen beansprucht! Seien Sie live dabei, wenn er die Bühne mit Gitarre, Loopmaschine sowie Beatbox in einen tosenden Hexenkessel verwandelt – und dabei ganz nebenbei dank treffsicherem Wortwitz und meisterhafter Persiflage konsequent auf dem bislang unbeschrittenen Weg zwischen Kabarett und Rock-Konzert wandelt.Hinter dem Höllenbürger verbirgt sich natürlich kein Geringerer als der Musiker und Kabarettist Norbert Bürger: Er war zehn Jahre lang mit dem Musikkabarett-Duo „Orchester Bürger Kreitmeier“ unterwegs und heimste dabei alle renommierten Kabarettpreise ein, darunter den Prix Pantheon und den Deutschen Kleinkunst-Preis. Für sein aktuelles Soloprogramm „I’m a rocker“ wurde er bereits mit dem Publikumspreis des internationalen comedyarts Festival Moers sowie dem Passauer Scharfrichterbeil 2016 ausgezeichnet. Zudem ist Norbert Bürger Mitglied des von Publikum und Presse gleichermaßen gefeierten Ensembles der Lach- und Schieß-Gesellschaft in München.Wenn das nicht bereits genug Gründe sind, Norbert Bürger als beeindruckenden Kabarettisten zu betiteln, dann sollten Sie sich am besten umgehend in Mettmach selbst davon überzeugen!

"I’m a rocker", MusikkabarettEinlass: 19 Uhr 30Kartenpreis VVK € 16,- AK 18,-Platz- und Kartenreservierungunter Tel.: 07755/5055Infos auf www.KIMM.at