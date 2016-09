Am 22. Oktober köchelt es wieder in der „Wortküche“

Die kulinarische Kleinkunstbühne

Wenn etwas eine derart erfreuliche Resonanz hervorruft, wie die erste Ausgabe der „Wortküche“ im April diesen Jahres, dann muss dieser Erfolg einfach eine Fortsetzung finden. Und genau deshalb wird Josef Zweimüller am 22. Oktober erneut eine unterhaltsame Mixtur aus Kabarett, Musik, Literatur und gutem Essen auftischen. Dieses Mal im Gasthaus Huemer in Eitzing. Unverändert steht das Motto „Hier wird gesprochen, gegessen, gesungen und gelacht“ für einen kurzweiligen Abend.Ganz besonders freuen darf man sich auf „Mela Vie“, Singer/Songwriterin und Gewinnerin des „Hermann-Hesse-Musikpreises 2016“. Ihre tiefsinnig poetischen Texte geben Einblicke in die Gefühlswelten der Künstlerin, lassen aber auch Humor und Selbstironie nicht vermissen. Eindringlich sanft weiß ihre Stimme zu berühren, die lange in einem nachklingt. Unterstützt wird sie an diesem Abend gesanglich, an der Melodica und der Cajon von Ricarda Hacker.Kabarettistisch wird’s wenn Josef Zweimüller erklärt, was genau ein „Smart-Baby“ ist oder warum die Natur sich mit uns Menschen nicht mehr auskennt. Zudem wird er erste Auszüge seines 2017 erscheinenden Erzählbandes vorstellen.Wer genussvoll in den Abend starten möchte, ist ab 18 Uhr eingeladen, sich durch die bodenständige Kochkunst der Wirtin vom Gasthaus Huemer verwöhnen zu lassen. Serviert werden herzhafte Wildgerichte und Wirtshausklassiker (Tischreservierung: 07752 83413). Programmbeginn ist 19:30 (Eintritt 5,-).Einem rundum unterhaltsamen Abend steht also nichts mehr im Wege.Die kulinarische Kleinkunstbühne ist angerichtet.Nähere Infos: www.zweimueller.net Youtube-Trailer