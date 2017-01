Zum "Aus der Haut fahren"

19.01.2017, 17:00 Uhr

"Stress geht einem durch die Haut"



Ursachen herausfinden, Symptome lindern

SALZBURG (ap). Die Haut ist der Spiegel der Seele. Rot werden vor Scham und blass vor Schreck, schwitzen vor Angst oder ein Aus-der-Haut-fahren-wollen. Psychische Einflüsse können die Haut krank werden lassen. Auslöser können Konflikte, Ängste, Kränkungen oder Verluste sein.Auch bei entzündliche Hauterkrankungen wie Schuppenflechte (Psoriasis) und die Nesselsucht (Urticaria) spielt der Stress eine wichtige Rolle. Beide diese chronischen Krankheiten verlaufen in Schüben und setzen den Betroffenen gleich doppelt zu: Einerseits kommt es zu quälenden Beschwerden wie Juckreiz, Schmerzen oder Entzündungsreaktionen, andererseits empfinden es viele Menschen als belastend, dass die betroffenen Hautareale von anderen gesehen werden können.Ursachen und Auslöser dieser Krankheiten sind vielfältig, die Suche nach der Ursache gestaltet sich oft schwierig. Bis dahin kann man die Symptome jedoch zumindest lindern.Wie entstehen Schuppenflechte oder ein Nesselausschlag und welche Symptome treten auf? Welche Ursachen können hinter einer juckenden Haut stehen? Kann man den Juckreiz sogar austricksen? Kann man bei Hauterkrankungen überhaupt auf Heilung hoffen? Antworten auf diese und auch ihre persönlichen Fragen sowie Informationen über neueste Möglichkeiten und Therapien zum Thema Haut erhalten Sie beim kostenlosen MINI MED Studium am 8. Februar 2017 in der TriBühne Lehen in Salzburg. Als Referent steht Univ.-Prof. Johann Bauer, Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie der SALK zur Verfügung.Keine Voranmeldung nötig.