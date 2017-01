Was Sie über Asylwerber in Salzburg wissen wollen

27.01.2017, 14:00 Uhr

Wieviele es sind, woher sie kommen: LR Martina Berthold veröffentlicht im Asylreporting wichtigste Zahlen zu diesem Thema

Wer sich beim Thema Asyl für Fakten interessiert, der findet die wichtigsten Zahlen dazu jetzt online auf der Seite des Landes Salzburg unter dem Schlagwort Asylreporting . Dort erfährt man etwa, dass sich aktuell (mit Stand vom 4. Jänner) 4.065 Menschen in der Grundversorgung im Bundesland Salzburg befinden – das ist die Anzahl der aktuellen Asylwerber. 4.016 von ihnen werden vom Land Salzburg betreut, 49 vom Bund. Das sind insgesamt rund 1.000 Asylwerber weniger als vor rund einem Jahr.

Nicht für alles gibt es eigene Bundesländer-Auswertungen, manche Daten hat das Innenministerium nur österreichweit erfasst – wie die Anzahl der gestellten Asylanträge.Sie belief sich im Vorjahr österreichweit auf 43.623 Asylanträge, was im Vergleich zum Jahr 2015 einer Halbierung entspricht.Rund ein Vietel (23,1 Prozent) der Asylwerber im Bundesland Salzburg sind Frauen, die höchsten Frauenanteile weist die Gruppe der Asylwerber aus Afghanistan auf (35,7 Prozent), gefolgt von Syrern (16,6 Prozent) und Irakern (14,5 Prozent).Die Afghanen stellen insgesamt auch die größte Grupper der Asylwerber dar (1.432 Menschen) ebenfalls gefolgt von Syrern (666) und Irakern (584).Der Anteil von Asylwerbern an der Gesamtbevölkerung im Bundesland Salzburg liegt in der Stadt Salzburg über einem Prozent, überall sonst zwischen 0,5 und 1,0 Prozent – mit Ausnahem des Tennengaus, dort liegt der Anteil unter 0,5 Prozent.