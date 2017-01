Kunst-Performance am Fuße des Traunsteins

09.01.2017, 13:01 Uhr

Gmundner Künstler setzt seine Werke ins richtige Licht

GMUNDEN. Der Gmundner Künstler Matthias Kretschmer hat sich mit seinen Goldbildern im Raum Gmunden bereits einen Namen gemacht. Die Bilder bedienen sich bekannter Motive aus dem Salzkammergut, der grobe, expressive Stil und die Veredelung mit Gold- und Metallfarben verleihen seinen Werken eine einmalige, metallisch glänzende Optik. Neben den Goldbildern sind es aber vor allem die so genannten „Löffelbilder“, konzentrisch angeordnete Kreise aus Besteck, mit denen der Künstler bereits im In- und Ausland für Aufsehen gesorgt hat.Der Künstler geht 2017 aber einen Schritt weiter, die Kunstwerke werden durch Feuer, Fackeln, LED-Lichter oder Rauchfackeln in Szene gesetzt, das Bild ist nur noch ein Teil des Gesamtkunstwerkes. Es ist eingebettet in ein außergewöhnliches Umfeld, Licht und Schatten erzeugen eine ganz neue, außergewöhnliche Stimmung, die Dynamik aus Feuer, Wind und Witterung schaffen ein künstlerisches Ganzes und lassen die Werke in noch nie dagewesenem Licht erstrahlen.Der Auftakt für eine Serie aus Licht-und Feuer-Performances fand am Mittwoch, 4. Jänner, am Fuße des Traunsteins statt. Die Verbindungstunnel auf der Forststraße Richtung Mair Alm boten ein einmaliges Ambiente für ein Lichtspektakel derbesonderen Art, Kretschmer inszenierte ausgewählte Werke mit brennenden Spraydosen und Lichtfakeln in den Gmundner Stadtfarben Rot, Blau und Gelb.Auch wenn die Löffelbilder dem Betrachter genug Freiraum für Interpretationen geben, so schafft es der Künstler mit dem bewussten Einsatz von Lichteffekten, das Werk in seiner Wahrnehmung optisch beliebig zu verändern. Das Werk steht nichtmehr im Vordergrund, es fügt sich in ein Gesamtbild ein, welches in einem Moment Wärme, im nächsten Moment Kälte ausstrahlen lässt.Mit dieser besonderen Art der Inszenierung will Kretschmer seine Werke aus der Statik klassischer Kunstpräsentation verbannen. Das Licht haucht seinen Bildern und Werken Leben ein, es verleiht ihnen Charakter, lässt dem Betrachter aber dennötigen Freiraum für seine eigene Deutung.Die Kunst-Performance ist der Auftakt für weitere Kunst-Fotoaufnahmen in Wien, Eisenstadt und rund um den Traunsee und soll auch einen ersten Vorgeschmack auf die Ausstellung im Gmundner Rathaus ab Mai diesen Jahres bieten.