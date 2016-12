Im Dunkeln: Pensionist in St. Florian angefahren

02.12.2016, 09:34 Uhr

Einen 71-jährigen Fußgänger aus St. Florian am Inn übersah eine Autolenkerin am 1. Dezember 2016 in St. Florian.

ST. FLORIAN. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau (46) gegen 16:30 Uhr auf der B149 Richtung Suben unterwegs. Bei der Kraftwerkszufahrt überquerte der 71-Jährige zu Fuß die Straße. Die Autofahrerin sah den Mann in der Dunkelheit zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Sie erfasste den Pensionisten mit ihrem Pkw.Der 71-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schärding eingeliefert.Die Lenkerin und ihr Sohn, der im Pkw mitfuhr, blieben unverletzt.