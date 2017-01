"KRAFT trifft YOGA!"

Was erwartet euch: Sanftes Kraftausdauertraining mit Übungen aus dem Bodyweight Training gepaart mit Dehnungs- und Entspannungsasanas aus dem Yoga.

Wann: ab Mo., 09.01., 18:00-19:15 und Do., 12.01., 09:15-10:30 in der VS Seeboden bzw. im Hotel Royal X



Erste Einheit Schnuppern gratis!

Info: Mag. Barbara Lax, 0660/8161317