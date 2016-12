20 Jahre Millstätter Christbaum für Partnerstadt San Daniele

02.12.2016, 12:18 Uhr

Rundes Jubiläum

Dank an Spender und Unterstützer

Zum 20. Mal erstrahlte am 27. November ein Christbaum aus Millstatt am Platz vor dem Dom von San Daniele del Friuli im Lichterglanz. Eine Abordnung von 27 Millstätterinnen und Millstättern reiste zum Adventbeginn in die italienische Partnerstadt. Zahlreiche Menschen, darunter viele Kinder, umringten den Christbaum unterhalb der stattlichen Domstiege. Prof. Paolo Menis, Bürgermeister von San Daniele, wies auf die verbindende Bedeutung des Advents und des Weihnachtsfestes für die Familien hin. Der Millstätter Bürgermeister Johann Schuster ergänzte mit Gedanken zur Europäischen Union: Versammelt um den geschmückten Baum, spüren wir, wie wichtig Völkerverbindung und Frieden sind. Johann Schuster entzündete die erste Kerze auf einem Adventkranz, den er als Präsent an seinen Amtskollegen überreichte. Er nahm von ihm einen stattlichen Geschenkkorb mit Spezialitäten aus San Daniele entgegen. Dann erstrahlte der Millstätter Baum im Licht von 20.000 LEDs, umringt von vielen applaudierenden Menschen. Der Abend klang feierlich aus: in der historischen Loggia am Domplatz lud San Daniele alle Anwesenden zu einer delikaten Schinkenjause ein, umrahmt von Livemusik.Bürgermeister Johann Schuster dankte Familie Weinbrenner, die den stattlichen heurigen Christbaum gespendet hat, und Commendatore Dr. Gert Thalhammer, der in bewährter Weise beim Festakt übersetzte sowie den Ausflug zu einer kurzweiligen Bildungsreise werden ließ.