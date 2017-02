Firma mit Herz für den Fasching

14.02.2017, 18:00 Uhr

Die Mitarbeiter der Firma Klausner in Spittal blühen in der Faschingszeit regelrecht auf.

Immer gesteigert

SPITTAL (ven). Wenn es um den Spittaler Faschingsumzug geht, ist das Team rund um Installateur Arno Klausner nicht zu bremsen. Ihre Wagen sind jedes Jahr besonders aufwändig gestaltet, das Mitwirken beim Umzug ist bereits Firmentradition.Begonnen habe alles im Jahr 2007, da wurde - natürlich - das Thema Werner Beinhart aufgegriffen. "Seitdem hat sich das natürlich jährlich gesteigert", erzählt Markus Schönfelder. Die Aufbauten wurden seitdem immer aufwändiger, mit Rauchkanonen, Wasserspritzen, die LKW und Pritschenwagen wurden als Boot oder auch als Flugzeug umgebaut.

Schneller Aufbau

Chef sponsert Musikanlage

Panne vor Umzug

Umzüge im Bezirk

"Wir schauen uns immer an, was Thema in Gmünd und Spittal ist und passen uns dementsprechend an", verrät Alexandra Obertaxer. Meist bereitet man sich erst rund drei Tage vor dem Umzug vor, Mathias Suntinger ist für die aufwändigen Aufbauten auf den Wagen zuständig. "Das muss dann schnell gehen, weil wir brauchen die Fahrzeuge ja für den laufenden Betrieb", erklärt er. Die Ideen für die Aufbauten entstehen meist auch erst während dem Bau, sechs bis sieben Mitarbeiter sind da schon damit beschäftigt. "Jeder bringt seine Ideen mit ein".Firmenchef Arno Klausner ist begeistert mit von der Partie, klinkt sich aber meist erst ganz zum Schluss ein. Er hat seinem Team aber eine Musikanlage gesponsert und verkleidet sich natürlich auch entsprechend.Auf dem Wagen fahren dann rund 15 Personen - bestehend aus Team und auch deren Familien - mit. "Wir sind eigentlich das ganze Jahr über ein lustiges Team", so Schönfelder als einer von rund 40 Mitarbeitern in den Standorten Spittal und Gmünd.Auch Pleiten und Pannen wurden bereits erlebt, Schönfelder erzählt von Stromausfällen - "dann gabs bei uns eben keine Musik am Wagen" oder auch von einem geplatzten Hydraulikschlauch bei einem LKW. "Kurz vorm Umzug sind wir dann nach Seeboden zum Grafendorfer gefahren und haben einen Schlauch besorgt und eingebaut. Das war wirklich in letzter Sekunde", so Schönfelder. Das beste am Umzug: "Die Kunden erkennen uns oft gar nicht", schmunzelt das Team, das der WOCHE bereits einen kleinen Einblick in die heurige Verkleidung gab. Passend zum tierischen Thema in Gmünd schlüpften Mathias Suntinger, Markus Schönfelder, Christian Schmölzer und Alexandra Obertaxer in Kakerlaken-Kostüme. Auf den Rest darf man dann am Faschingsumzug am 25. Februar in Spittal und anschließend in Baldramsdorf sein.Der Spittaler Faschingsumzug findet am 25. Februar, ab 12.22 Uhr unter dem Motto "Verrücktes Spittal" statt.Gleich anschließend geht es in Baldramsdorf weiter, die Lei-ka-Sun-Gilde lädt ab 13.33 Uhr zum Umzug ein, gestartet wird am Dorfplatz.Um 13 Uhr findet inauch ein großer Faschingsumzug unter dem Motto "Konferenz der Tiere" statt. Abmarsch der Tiere ab 14 Uhr durch Obervellach über Hauptplatz zur Endstation Kultursaal!Ab 15.30 Uhr Kinderkino im Saal und für die Erwachsenen Party in der Zunftstube.Die Gmündner Narren treffen sich am Faschingsdienstag, dem 28. Feber 2017, um 13.30 Uhr unter dem Motto "Gmünd ist ein Zoo – eine tierische Stadt" bei der Shell-Tankstelle.