Erstmals eigene "Ernte" im Christbaumland möglich

16.12.2016, 19:01 Uhr

20.000 Bäume auf vier Hektar

Bäume ohne Chemie

Schafe im Einsatz

Geschnitten bei Neumond

"Bäume aus der Heimat"

Vier Hektar groß ist das Christbaumland, in dem 20.000 Bäume heranwachsen. Pro Jahr werden 1.000 von ihnen abgeholzt. Die Samen stammen aus Skandinavien, Osteuropa und Norddeutschland. Wichtig dabei, so der nach seinen Worten "drei Christbaumgenerationen" alte 62-jährige Irsa, dass die kontinentale Herkunft dem Kärntner Klima entspreche. Der Diplom-Ingenieur spricht von einer programmierten Genetik, so, als ob es sich um eigene Kinder handele, davon, dass sich die Bäumchen in seiner Kultur auch wohl fühlen müssten."Von ihrer Jugend an bis zum Schlagen kennen sie keine Chemie", das heißt, weder Herbizide noch Düngemittel kommen zum Einsatz. Für den Menschen bedeutet dies, im Wohnzimmer können keine Kopfschmerzen entstehen. Damit die Bäumen so wachsen, wie es der Kunde wünscht, werden die Abstände am Fuße des des mehr als 800 Jahre alten Wasserschlosses weder zu klein noch zu groß gehalten, wachsen die Kulturen weder zu breit noch zu buschig heran. Irsa achtet beim Formschnitt auch darauf, dass keine Zwiesel entstehen - also zwei Wipfel. In so einem Fall wird der schwächere entfernt.Mit "viel Sorge, aber auch großem Interesse" beobachtet der Eigner des "konservativen" Forstbetriebs rund ums Jahr das Geschehen in seinem Gehege. Wenn das Gras zwischen den Tannen überhand nimmt, kommen Shropshire-Schafe zum Einsatz, weil sie Nadelgehölzplantagen zuverlässig beweiden, ohne die Triebe der Koniferen zu verbeißen. Irsa, diesmal fürsorlicher Tierhalter: "Man muss aber darauf achten, dass die Schafe keinen Stress haben."Die Anfang Dezember bei Neumond geschnittenen Bäume bis zu einer Länge von 2,50 Metern werden in Spittal vor ZeBRA, in Gmünd auf dem Hauptplatz oder auch im Innenhof von Schloss Dornbach verkauft. Auch wenn keine Maschinen bei der "Ernte" zum Einsatz kommen, sondern alles in Handarbeit geschieht, orientieren sich die Preise an denen der Großimporteure, versichert Irsa.Übrigens: Der Verein "Pro-Natura", dem Irsa als einer von sechs Kärntner Christbaumbauern angehört, wird Anfang nächsten Jahres aufgelöst. Der Fortbesitzer wird sich dann dem 28 Kärntner Mitglieder zählenden Verein "Bäume aus der Heimat - Danke liebes Christkind" anschließen. An der Qualität seiner "Zöglinge" aber werde sich nichts ändern, versichert der Dornbacher.