Regionalwettbewerb der First Lego League

Teams aus Niederösterreich kämpfen im WIFI St. Pölten um die Teilnahme am Österreichfinale

Beziehungen Mensch-Tier

Rahmenprogramm für Besucher

Die Vorbereitungen sind bereits weit fortgschritten. Während die Organisatoren vom VereinundEinladungen verschicken und Medaillen vorbereiten, tüfteln die Teams um mit ihrem Roboter möglichst viele Punkte beim Robotgame am Spieltisch zu erringen.Das Thema der heurigen Saison ist "Animal Allies" und beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen Tier und Mensch. Was tun die Tiere für uns, was können wir für die Tiere tun.Zum Jahresthema wird auch eine Forschungspräsentation erstellt, wobei ein Problem aufgegriffen und ein Lösungsvorschlag dargestellt werden muss.Zusätzlich zum Spektakel des Wettbewerbes gibt es heuer ein sehenswertes Rahmenprogramm. Schülerinnen des BORG Scheibbs präsentieren unter Leitung voneine Science Show zum Mitmachen, es gibt eine Lego-Ecke, Programmieren für Volksschulkinder, und verschiedene Firmenpräsentationen.Besucher können bei freiem Eintritt sowohl am Wettbewerb teilnehmen, als auch das Rahmenprogramm genießen.