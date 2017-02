‚Alte’ Meister und neue Kunst

05.02.2017, 21:29 Uhr

Ganze 186 Jahre sind die beiden Vertreter zeitgenössischer Kunst zusammen alt.

Peter Pugganig

ST. VEIT. Was haben Hugo Portisch und Queen Elisabeth II. gemeinsam? Beide sind um die 9O, beide arbeiten noch und beide sind höchst aktiv.Man muss allerdings nicht in die Ferne schweifen - rührige "Alte" sind so nah. Ein beeindruckendes Beispiel, was betagte Menschen zu leisten vermögen, das präsentieren uns die Künstler Leopol Sucher, 96, aus St. Veit und Hubert Hochleitner, 90, aus Bad St. Leonhard. In einem Alter, in dem viele Menschen froh sind, den Alltag möglichst schonend zu bewältigen, widmen sich die begabten Zeitgenossen mit vollem Einsatz ihren Werken.Seit sechs Jahren führt Leopold Sucher die Galerie 90 in seiner Heimatstadt. Hubert Hochleitner hat seinen Lebensmittelpunkt in Bad St. Leonhard. Seine Umgebung hat den Kunstschaffenden, der ursprünglich vor allem durch Bleistift- und Federzeichnungen bekannt wurde, maßgeblich in seiner Arbeit beeinflusst. Nun haben Bürgermeister Gerhard Mock und Vizebürgermeister Rudi Egger, in seiner Eigenschaft als Chef des St. Veiter Hilfswerks, den beiden Protagonisten eine gemeinsame Präsentation im Rathaus ermöglicht. Mit Unterstützung von STAMA-Mitarbeiterin Olivia Mösslacher und Projektmanager Andreas Reisenbauer, stehen zwei besondere Menschen vor einer außergewöhnlichen Ausstellung.

"Ich bevorzuge Tempera-, Aquarell- und Ölmalerei, sowie diverse Spachteltechniken""Meine Leidenschaft gilt Plastiken aus Marmor, Bronze, Keramik und Stein"186 JAHRE LEBENDE KUNSTAusstellungseröffnung:17.02. 2017 - 18.00 UhrRathaus St. Veit/GlanKünstler: Leopold Sucher und Hubert HochleitnerAusstellungsdauer:Vom 18.02. 2017 bis 10.03. 2017