Das tut sich heuer noch in Steyr

12.01.2017, 03:30 Uhr

Veranstaltungen zum Reformationsjahr, Genussfest und 100 Jahre Lions stehen auf dem Programm.

STEYR. 2017 startet in Steyr gleich mit einem neuen Event: Der Eis(en)stadt Steyr. Mitten am Stadtplatz hat der Curling Club Steyr eine Eisfläche aufgebaut, auf der man noch bis 22. Jänner Eislaufen und Stockschießen kann. Im März steht die Eröffnungsveranstaltung zum "Reformationsjahr 2017" im Steyrer Stadtsaal an. In Anerkennung als Reformationsstadt von 1525 bis 1627 wurde der Stadt Steyr für 2017 der Titel "Reformationsstadt Europas" verliehen. Das ganze Jahr über sollen in vielen Veranstaltungen die Anliegen der Reformation gezeigt werden. Ende April gehts weiter mit einem Jubiläum: Am 28. und 29. April werden 100 Jahre Lions gefeiert. "Die Lions Bewegung wurde 1917 in Chicago von Melvin Jones gegründet. heute gibt es weltweit rund 1,4 Millionen Mitglieder", erklärt Wolfgang Kropf vom Lions Club Steyr Innerberg. An den beiden Tagen feiert die Zone Steyr mit einem Festzelt und Programm am Stadtplatz. "Wir wollen zeigen, welche Aktivitäten wir setzen und auch Berührungsängste abbauen", so Kropf.

Genuss im MittelpunktAnfang Mai findet wieder ein Genussfest in Steyr statt. Zwei Tage lang können sich die Besucher von Ausstellern aus dem Genussland Oberösterreich mit Schmankerln verwöhnen lassen. "Obst und Most steht heuer am Programm", verrät Tourismusdirektorin Eva Pötzl. Auch soll es dieses Mal einen Pflanzenmarkt und eine Ochsenbraterei geben. 50.000 Besucher ließen sich vor zwei Jahren das Fest nicht entgehen. Das Steyrer Stadtfest mit Stadtlauf, die Beach Volleyball Show und der Gewerbeflohmarkt sowie die Ennstal Classic sorgen im Juni und Juli für Abwechslung.Alles TheaterVon 13. Juli bis 12. August präsentiert das Theater am Fluss mit "Der Zerrissene", einer Posse von Johann Nestroy, seine Sommerproduktion. "Am 9. März veranstalten wir das Konzert „It’s a wonderful world“, eine musikalische Erinnerung an schöne Zeiten mit dem Wiff & Hanzhanz Ensemble. Weiters fixiert für März ist ein Konzert mit dem Titel „Mörder - Mieder - Moderduft“, ein Moritätenabend mit Schauspieler und Sänger Jürgen Hirsch. Und im April gibt es zum ersten Mal ein Theater für Kinder: das Märchen „Schneewittchen und die 7 Zwerge“, erzählt Bernhard Oppl vom Theater am Fluss.Beim Steyrer Musikfestival wird vom 27. Juli bis 12. August das Musical "West Side Story" gezeigt.Am 25. August gibt es wieder ein Benefizkonzert am Stadtplatz. "Heuer spielt unter anderem Lemo, der auch bei unserem Jahresfest am 27. Jänner gastieren wird", so Sega-Chef Werner Leschanowsky.Im Herbst warten noch das Schubert@Steyr, die Lange Nacht der Museen und das Styraburgfestival auf.Mitte Dezember wird es dann schon wieder weihnachtlich mit dem Christkindlmarkt Promenade, dem Adventmarkt Altstadt, der Schmiedeweihnacht und der Eröffnung des Postamtes Christkindl.