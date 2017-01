Der Traum vom Auswandern

02.01.2017, 19:00 Uhr

Gekommen, um (vielleicht) zu bleiben: Dietacher hat seine Zelte in Luxemburg aufgeschlagen.

„Heimat bleibt für immer“

DIETACH. Als begeisterter Wanderer und Kletterer sind es vor allem die Berge, die Thomas Grünwald gelegentlich Heimweh bescheren. Der 35-Jährige ist einer von zahlreichen „Expats“ (Auswanderer) in Luxemburg. Grünwald arbeitet seit 2008 im Großherzogtum, mit seiner Familie wohnt er im Weingebiet an der Mosel in Deutschland, direkt an der Grenze. Ermöglicht hat ihm das Arbeiten im Ausland dieselbe Firma – nämlich Deloitte – für die er auch schon in Österreich tätig war. „Dies ist ein großer Vorteil eines internationalen Konzerns mit über 200.000 Mitarbeitern“, erklärt der gebürtige Dietacher.„Das tägliche Leben weist nicht allzu viele Unterschiede zu Österreich auf“, so Grünwald. Aktivitäten im Freien müsse man anpassen: „Outdoor-Klettern wird dann zu Indoor-Klettern, der Badesee wird zum öffentlichen Schwimmbad und so weiter.“ Einige Zeit seines Auslandsaufenthaltes verbrachte Grünwald in London, „meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Schritt, der mich privat und beruflich sehr viel weitergebracht hat.“ In einer großen Stadt wie London zu leben, bedürfe zwar einer großen Anstrengung, entschädige aber auch für die Mühen. „Luxemburg bietet dasselbe internationale Umfeld ohne die Hektik in London, das passt“, lacht Grünwald. „Man hat sich hier auf Ausländer eingestellt – aufgrund der Internationalität sind wir unabdingbar für Luxemburg.“ Das Leben außerhalb Österreichs bringe einem zu einem offeneren Umgang: „Man muss sich auf neue Menschen einstellen, neue Freunde finden, die Sprache lernen ... Ich bin aber auch in Luxemburg mit anderen Österreichern verbunden, um nicht ganz den Anschluss zu verlieren. Die Heimat, die einen auf Jahre geprägt hat, bleibt für immer“, so der gebürtige Dietacher.