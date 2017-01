Basketball: Mac’s verlieren gegen Vorchdorf und müssen nun gegen den Abstieg spielen

29.01.2017, 10:23 Uhr

Herren, oö. Landesliga, 14. und letztes Spiel im Grunddurchgang

[12:9, 11:12, 8:24, 9:16)Auch das letzte Spiel im Grunddurchgang endet mit einer Niederlage für Steyr. Da nahezu zeitgleich FCN Wels die Auhof Devils Linz mit 81:72 Punkten besiegt, landet Steyr am undankbaren 7. Tabellenrang. Das heißt mittleres PlayOff und gegen den Abstieg aus der Landesliga spielen. McDonald's Steyr und die Lions aus Enns treffen im zweiten Meisterschaftsdurchgang auf: SK Kammer, FCN Youngsters Wels, VIKINGS Laakirchen und FCN Knödelwirt Wels. Die Spieltermine werden erst vereinbart. Die 2 bestplatzierten Teams spielen in der kommenden Saison in der oö. Landesliga.

Gegen Vorchdorf entwickelt sich bis zur Pause eine ausgeglichene und ambitionierte Begegnung. Dann reißt bei Steyr der Faden und die Mac's kassieren in Serie Punkte. Von 23:21 ändert sich das Score in wenigen Minuten auf 25:40, wohl die Vorentscheidung. Alle Versuche, die Partie noch zu drehen scheitern. Das letzte Viertel nur mehr ein Geplänkel, die Entscheidungen sind gefallen.Steyr erzielt zu wenige Punkte, hadert mit Fehlwürfen in Serie und bringt nicht viel auf die Reihe. Gute Einzelansätze bleiben unbelohnt. Das Team wieder weit unter seinem Können geschlagen, Steyr verkauft sich zu billig. Schade!Juraj Mlynsky 10, Peter Medinger 7, Elmir Brkic 5, Sanel Didovic 5, Sebastian Hilgärtner 4, Makarije Kovacevic 4, Sebastian Filipovic 2, Christian Galli 2, Clemens Zeiler 1, Senail Didovic, Philipp Hasenauer.Lukas Pohn 17, Savo Blagojevic 9, Danilo Tepic 9 u.a.