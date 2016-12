Trins: Christbaumkultur | An den letzten 2 Samstagen vor Weihnachten findet wieder unser alljährlicher Christbaumverkauf in der Christbaumkultur zwischen Trins und Steinach statt.Die Christbäume können ab sofort ausgesucht werden und mit einem wiedererkennbaren Schild markiert werden. An den letzten 2 Samstagen vor Weihnachten können Sie ihren Christbaum in der Kultur abholen.Termin: 10.12.2015 von 9:00 - 16:00 UhrTermin: 17.12.2015 von 9:00 - 16:00 Uhr

Anfahrt von Steinach: ca. 1,5 km nach der Talstation Bergeralm Lift Wiesenweg Richtung TrinsAnfahrt von Trins: ca. 2,5 km Wiesenweg Richtung SteinachVorteile:Ihr Christbaum:--> ist wirklich frisch, da er erst bei der Abholung in Ihrem Beisein gesägt wird--> wächst in unmittelbarer Umgebung (kein Transportweg)--> wird auf Wunsch im Mondzeichen gesägtBei Fragen können Sie sich gerne unter folgender Telefonnummer melden: 06645248010oder auf unserer Homepage informieren: www.tannengut.atFrohe Weihnachten wünscht Familie Mair