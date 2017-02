Besuch bei "Transport Logistica" in Gries

14.02.2017, 12:00 Uhr

Die Firma "Transport Logistica GmbH" operiert seit September 2016 vom neuen Standpunkt in Gries aus.

Wichtig für Gries

GRIES (kr). Vergangenen Mittwoch besuchten LR Johannes Tratter, LA Florian Riedl, der Bürgermeister von Gries Karl Mühlsteiger und Planungsverbandsobmann Alfons Rastner sowie GR von Gries Friedrich Zingerle das erfolgreiche Unternehmen am Brennersee.Karl Mühlsteiger, Bürgermeister von Gries: "Wir sind sehr froh, dass sich so ein Vorzeigeunternehmen, wie Transport Logistica es ist, in Gries angesiedelt hat." Für die Gemeinde sei es auch ein enormer Vorteil, wenn man die Kommunalsteuer betrachtet, so Mühlsteiger weiter: "In den letzten Jahren waren wir diesbezüglich immer auf dem absteigenden Ast. Der neue Firmenstandort hilft uns da sehr."Für den Geschäftsführer der Firma, Wolfgang Oberhofer, waren vor allem die Attraktivität des Standortes direkt an der Autobahn und auch die einfachere Bürokratie in Österreich Gründe, um sich in Gries anzusiedeln: "Wir haben sehr viel Unterstützung seitens des Landes sowie der Gemeinde Gries bekommen. Außerdem sind die bürokratischen Hürden erfreulich niedrig." Insgesamt wurden fünf Millionen Euro in den neuen Standort investiert.LR Tratter betonte in diesem Zusammenhang: "Wir gratulieren der Firma Transport Logistica zu ihrem Standort in Gries und sind froh, dass wir solche Firmen in der Region haben."

Familienunternehmen

Impuls für das Wipptal

Seit dem Jahr 1972 gibt es das Familienunternehmen, das nun von Wolfgang Oberhofer als Geschäftsführer und seinem Bruder Daniel Oberhofer als Dispositionsleiter geführt wird.Die Firma verfügt derzeit über rund 170 Zugmaschinen und ca. 280 Auflieger.Durch einen modernen Wiegebereich und große Büroräumlichkeiten, Werkstätten, eine Lkw-Waschanlage und vor allem auch durch die direkte Lage an der Autobahn fügt sich der Standort beim Brennersee in das Gebiet ein. Zurzeit beschäftigt das Unternehmen 46 Mitarbeiter.LA Florian Riedl betont: "Es ist ein sehr wichtiger Impuls für das Wipptal und auch für die Entwicklung von Arbeitsplätzen in der Region."Planungsverbandsobmann Alfons Rastner: "Zum Thema Schwerverkehr, der über die Bundesstraße fährt, gab es mit der Firma nie Probleme. Der Planungsverband wird die Firma in Zukunft auch weiterhin unterstützen."